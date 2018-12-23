الرئاسة العراقية توضح حقيقة تقديم برهم صالح مقترحًا بشأن سوريا

نفت الرئاسة العراقية، يوم الأحد، تقديم رئيس الجمهورية برهم صالح، مقترحًا بشأن سوريا.

وأكدت الرئاسة في بيان صادر عن لقمان الفيلي، المتحدث باسم صالح، أن “ما نشرته إحدى الصحف عن مقترح للرئيس برهم صالح بشأن سوريا، غير دقيق”.

وأضاف البيان الذي نقله موقع “السومرية نيوز” المحلي، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح أكد سابقًا ويؤكد دومًا ضرورة دعم جهود الحل السلمي؛ لإنهاء دوامة العنف في سوريا، وذلك على أساس احترام قرارها المستقل وإنهاء التدخل في شؤونها الداخلية”.

وتابع أن “الرئيس يرى أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب تنسيقًا ودعم دول الجوار والمجتمع الدولي، وذلك منعًا للتورط في صراع جديد من التنازعات الإقليمية غير المجدية”.

وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” أفادت الأحد بأن “صالح قدم مقترحًا بشأن الأزمة السورية بعد قرار الانسحاب الأمريكي”، مضيفة أن “هذا المقترح هو أحد السيناريوهين اللذين تم طرحهما بشأن الأزمة”، بحسب “الأناضول”.

وبينت الصحيفة أن “البعض يطرح احتمال عودة التنسيق بين بي كاكا، والنظام السوري لعمل مشترك ضد تركيا، كما كان يحصل في العقدين الماضيين”.

وأوضحت أن المقترح “يتضمن أن يأتي قياديون من منظمة بي كاكا من جبال قنديل إلى السليمانية شمال العراق، ثم يقوموا بزيارة دمشق لاستعادة الحرارة والعلاقة القديمة بما يشمل عودة الجيش وحرس الحدود إلى جميع نقاط الحدود السورية مع تركيا والعراق، إضافة إلى عودة العلم السوري الرسمي وعناصر السيادة إلى مناطق شرق الفرات”.