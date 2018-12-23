الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 أطفال فلسطينيين أثناء توجههم للمدرسة (فيديو)

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة طلاب، بينهم طفلتان في المرحلة الإعدادية، أثناء توجههم إلى مدرستهم في بلدة بيتونيا جنوب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأجبرت عناصر من الجيش الاسرائيلي، الطلبة على الصعود إلى المركبة العسكرية، وسط صراخ بعض الأطفال بضرورة إطلاق سراحهم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتادت الطلبة إلى سجن “عوفر”، فيما لم تعرف أسباب الاعتقال، وخاصة في ظل عدم وجود مواجهات في المنطقة التي تنتشر فيها المدارس التعليمية.

وسجلت الأيام الماضية، اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للكثير من الأطفال الفلسطينيين، دون توجيه أي لوائح اتهام ودون دوافع أمنية.