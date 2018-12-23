في ذكرى رحيل والدها.. رغد ابنة صدام حسين تعد بالعمل على بناء عراق موحد ومتطور

وعدت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بالعمل على بناء عراق حر موحد ومتطور.

جاء ذلك في تسجيل صوتي بثته بمناسبة الذكرى الـ12 لإعدام والدها.

وقالت “هذه هي عدالة الله؛ فالحق لا يضيع ما دام هناك من يدافع عنه ويطالب به”، مضيفة أنها “مؤمنة بالله أن القادم أفضل”، مشيرة إلى أنها ستعمل على “بناء عراق حر موحد ومتطور يوازي بمكانته البلدان المتقدمة”.

ورددت رغد صدام حسين الآية القرآنية “إنهم يرونه بعيدًا ونراه قريبًا”، في إشارة منها على ما يبدو إلى قرب تنفيذ ما وعدت به، مشيرة إلى أنه بذلك “تُطوى صفحة الذل والتبعية والعمالة التي صاحبت الاحتلال، والتي لا تمثل العراق ولا العراقيين الأصلاء”.

تسجيل صوتي للسيدة رغد صدام حسين بالذكرى ١٢ لرحيل والدها. Posted by ‎I.M عراق ميديا‎ on Saturday, December 22, 2018

وقدمت ابنة الرئيس العراقي الأسبق شكرها لمن حضر إحياء ذكرى إعدام والدها، وقالت “أقدم شكري لكل من حرصوا على إحياء هذه الذكرى سنويًّا”.