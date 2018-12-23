القضاء العراقي يبقي الحلبوسي رئيسًا لمجلس النواب

أكدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، قانونية ودستورية جلسة البرلمان العراقي التي شهدت انتخاب محمد الحلبوسي، القيادي في تحالف البناء، المدعوم من قبل طهران وقطر رئيسًا لمجلس النواب في العراق.

وقال مصدر قضائي، إن “المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى الطعن بدستورية جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب (محمد الحلبوسي)، المقدمة من القيادي في تحالف الإصلاح والإعمار النائب طلال الزوبعي”، وفق وسائل إعلام عراقية محلية.

وكان الزوبعي، أكد في وقت سابق اليوم الأحد، أن القضاء العراقي سيصدر اليوم قرارًا تاريخيًّا، مبينًا أن “القرار سيكون حازمًا بوجه الفاسدين”.

وقال الزوبعي في تصريحات صحافية “اليوم أول جلسة للطعن بجلسة انتخاب محمد الحلبوسي، رئيسًا لمجلس النواب، الذي قدمته للمحكمة الاتحادية وأرفقت فيه خمس مخالفات قانونية بحتة، كما على المحكمة الدستورية إحقاق الحق بهذه القضية”.

وأوضح أن “القضاء يجب أن يوصل رسالة إلى الجميع بأنه صمام أمان لجميع القوى السياسية والشعب العراقي، كما أنه يجب أن يوصل رسالة بأنه حازم تجاه الفاسدين وتجاه المخالفات القانونية”، لافتًا إلى أن “قرار القضاء سيكون تاريخيًّا لإبطال جلسة انتخاب الحلبوسي كونها غير قانونية وغير دستورية”.

وتابع الزوبعي أنه “ربما تعرض القضاء إلى ضغوطات سياسية، لكن عليه عدم الاستجابة لأي ضغوطات مهما كانت”.

وكان مجلس النواب العراقي صوت، في الـ15 من أيلول/سبتمبر 2018، على اختيار الحلبوسي، بأغلبية 167 صوتًا رئيسًا لمجلس النواب، فيما اعتبرت مصادر عراقية مطلعة أن التصويت جاء بدعم وضغط من قبل طهران وقطر.