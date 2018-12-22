أبو ليلى: قرار حل “التشريعي الفلسطيني” غير دستوري

وصف قيس أبو ليلى، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، مساء السبت، قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية، حل المجلس، بأنه “مخالف لنص القانون الأساسي، وضربة لاتفاق المصالحة، الذي ينص على ضرورة تفعيل المجلس، لا حله”.

و أضاف أبو ليلى “هذا قرار خاطئ ويجب التراجع عنه”.

وقال “المحكمة الدستورية لها الحق أن تفسر القانون الأساسي، وليس لها الحق في أن تنقضه”.

وأردف “هناك مادة واضحة في القانون ولا اجتهاد فيها، وهي أن ولاية المجلس تنتهي عندما يقسم المجلس الجديد القسم، وليس عندما تتم الدعوة للانتخابات”.

وفي كلمة له مساء السبت، كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.