لأول مرة منذ 10 أعوام.. إضاءة شجرة عيد الميلاد في غزة (فيديو وصور)

احتفل المسيحيون في قطاع غزة، بإضاءة شجرة عيد الميلاد لأول مرة بعد انقطاع دام أكثر من عشرة أعوام.

وشارك في الاحتفال وإضاءة الشجرة، بطاركة من الكنيسة الأرثوذكسية واللاتينية بالإضافة إلى محافظ غزة إبراهيم أبو النجا ممثلًا عن الرئيس محمود عباس.

وقال أبو النجا إنّ “هذه المناسبة الدينية تجسد حالة التعايش بين أبناء الوطن الواحد مسلمين ومسيحين”، داعيًا العالم إلى “الالتفات لحقوق الشعب الفلسطيني”.

ويعاني عشرات المسيحيين في قطاع غزة من الإجراءات الإسرائيلية المشددة بحقهم، حيث يمنع الاحتلال من لم يتجاوز أربعين عامًا منهم من السفر إلى بيت لحم لحضور الأعياد المجيدة، ولا تسمح لأكثر من شخص واحد من كل عائلة من السفر.