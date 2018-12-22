عباس يعلن حل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة لانتخابات

أعلن الرئيس محمود عباس، أن المحكمة الدستورية الفلسطينية، قررت مساء اليوم السبت، حل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.

ويهدد عباس منذ فترة، باتخاذ خطوات كهذه على خلفية اتهامه حركة حماس بالمسؤولية عن تعطيل تحقيق المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي.

وقال عباس خلال اجتماع القيادة الفلسطينية اليوم، إنّ “قرار الدستورية جاء بعد مشاورات مع أعضاء المجلس المركزي، وإنّ هذا ما يتوجب فعله على الفور”.

وأضاف أن “هناك قرارات حاسمة تتعلق بحركة حماس من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، في حال استمر الانقسام الفلسطيني، وأصرت حماس على مواقفها، وفي حال واصلت إسرائيل اعتداءاتها واقتحاماتها المتكررة بالضفة الغربية والتصعيد على قطاع غزة”.

كانت آخر انتخابات للمجلس التشريعي الذي يمثل البرلمان الفلسطيني قد جرت عام 2006.

يعاني المجلس التشريعي من شلل أعماله منذ سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007، وتعقد الحركة جلسات منفردة لنوابها في غزة وسط مقاطعة باقي الكتل.