السودان.. اعتقال 14 من قيادات المعارضة وسط تجدد الاحتجاجات

أعلن تحالف المعارضة السودانية، اليوم السبت، أن قوات الأمن اعتقلت 14 من قيادات المعارضة، وسط اتساع رقعة الاحتجاجات المنددة بالأوضاع المعيشية وسط وجنوبي البلاد.

وأفاد تحالف المعارضة الذي يضم عددًا من الأحزاب، منها “الشيوعي” و”البعث العربي”، أن قوات الأمن اعتقلت في العاصمة الخرطوم 14 من القيادات، على رأسهم رئيس قوى التحالف الوطني، فاروق أبو عيسى.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تجدد الاحتجاجات، في مدينتي القضارف (شرق) والأبيض (جنوب)، فيما خرج طلاب جامعة الجزيرة بمدينة مدني (وسط) في مظاهرات.

وذكر التحالف في بيان أن “القوات الأمنية حاصرت اجتماعًا للمعارضة تقرر بموجبه تحديد الأربعاء المقبل، لتنفيذ الإضراب السياسي والعصيان المدني كخطوة لتتويج نضالات الجماهير”.

وأضاف أن “الاجتماع ضم تيار قوى الانتفاضة الذي يضم قوى سياسية ونقابية ومنظمات مجتمع مدني، للتفاهم حول الخطوات التي يجب اتخاذها حيال ما يجري الآن من انتفاضة جماهيرية”.

المؤتمر الشعبي يدين قتل المتظاهرين

وفي سياق ردود الأفعال، أدان حزب المؤتمر الشعبي شريك الحكم في السودان، قتل المتظاهرين، مؤكدًا أن التظاهر السلمي وكافة صور التعبير والاحتجاج من الحقوق الشرعية والدستورية للمواطنين “والتي ينبغي ألا تمس بأي حال من الأحوال”.

وقال الحزب الذي يشارك في حكومة الوفاق الوطني في بيان، اليوم السبت، إن اندلاع التظاهرات والاحتجاجات الشعبية “هو نتاج لتدهور الوضع الاقتصادي جراء سنوات طويلة من سوء الإدارة وتفشي الفساد وعدم المحاسبة، والحصار الاقتصادي، وعدم التنفيذ لحزمة الإصلاحات التي دعا لها الحوار الوطني بصورة متكاملة”.

ودعا الحزب، الحكومة لـ”اتخاذ خطوات وقرارات عاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتأزم، وسرعة مخاطبة جذور الأزمة السياسية عبر الجلوس مع القوى السياسية وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه”.

وشدد الحزب على أن “من حق المواطنين التعبير عن آرائهم واحتجاجاتهم بسلام دون اللجوء للتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة”، داعيًا “أجهزة حفظ النظام وتنفيذ القانون، للتعامل بحكمة ومسؤولية وبدون عنف مفرط”.

وأمس الجمعة، اتسعت دائرة الاحتجاجات المنددة بالأوضاع الاقتصادية المتردية وغلاء الأسعار، في مدينتي ربك (مركز ولاية النيل الأبيض)، والأبيض (مركز ولاية شمال كردفان)، جنوب العاصمة الخرطوم، وعطبرة (ولاية نهر النيل/ شمال).

ومنذ الأربعاء، تشهد مدن سودانية مظاهرات توسعت الخميس، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص بحسب السلطات، فيما قالت المعارضة إن عدد القتلى بلغ 22 شخصًا.