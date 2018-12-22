مجلة عربية تطرد صحفيًا مصريًا لزيارته الكنيست الإسرائيلي (صورة)

قررت مجلة عربية “كل العرب” الصادرة في باريس طرد الصحفي المصري خالد سعد زغلول من العمل لديها، وفسخت عقدها معه، بعد زيارته إلى الكنيست الإسرائيلي ضمن وفد صحفي عربي.

وأفاد بيان صادر عن المجلة التي يرأس تحريرها علي المرعبي، أنها أنهت كل العلاقة مع خالد سعد زغلول، بعد أن تبين مشاركته في وفد زار الكيان الصهيوني بين 17 و19 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أنها أبلغت زغلول بالقرار رسميًا الخميس الماضي.

وأضافت المجلة أن زغلول خدع الإدارة عندما أخبرها، يوم الأحد 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أنه سيقضي إجازة عائلية مع زوجته وأطفاله لمدة 3 أيام في مدينة غرونوبل الفرنسية.

وشددت المجلة على التزامها بـ”القضايا العربية العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني”.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن فريقًا ضم 7 صحفيين من أصول عربية، بينهم اللبناني الفرنسي نادر علوش، والمصري خالد سعد زغلول، زار الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، بتنظيم من السفارة الإسرائيلية في فرنسا.

بينما ذكرت صحف إسرائيلية أن الفريق ضم صحفيين يعملون في فرنسا وبلجيكا، وأن بعضهم قدموا من مصر ولبنان والجزائر والمغرب.