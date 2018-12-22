العراق.. عادل عبدالمهدي يشيد بقرار واشنطن تمديد مهلة شراء الكهرباء الإيراني

شكر رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، الحكومة الأمريكية على موافقتها لتمديد مهلة شراء الكهرباء الإيراني مدة 90 يومًا، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي التابع للحكومة.

وذكر البيان أن “رئيس الوزراء أثنى خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على القرار الصائب بتمديد مهلة شراء الكهرباء الإيراني لمدة 90 يومًا، والاتفاق على كيفية التعامل في هذه المواضيع من خلال تعميق العلاقات بين البلدين على أساس المصالح المشتركة”.

وأضاف أن “عادل عبدالمهدي قال إن جميع هذه الأمور وغيرها ستكون مدار بحث معمق في اللقاءات المرتقبة بين الطرفين”.

وأكد البيان أن “مايك بومبيو شرح لرئيس الحكومة العراقية حيثيات الانسحاب المرتقب من سوريا”، مؤكدًا أن “الولايات المتحدة مستمرة بالتزاماتها لمحاربة داعش والإرهاب في العراق وبقية المناطق”.

وأردف أن “عبدالمهدي استعرض طبيعة التطورات الإيجابية الجارية في البلاد، والسعي لاستكمال التشكيلة الوزارية التي من المتوقع أن تحقق المزيد من التقدم خلال الأسبوع المقبل” .

وشدد عبدالمهدي على أن “تطور الأمن في سوريا والوصول إلى تسوية سياسية له علاقة مباشرة بالأمن العراقي واستقرار المنطقة”، مشيرًا إلى أن “العراقيين هم الأكثر حرصًا على ترسيخ الوحدة الوطنية والدفاع عن سيادة بلادهم ومنع التدخل في شؤونها الداخلية”.

وكانت الولايات المتحدة قد قررت منح العراق مهلة مدتها 90 يومًا، تسمح خلالها باستيراد الطاقة الكهربائية من إيران، مما يتيح لبغداد تجاوز العقوبات التي فرضتها أمريكا على طهران في الفترة الحالية.

وجاء القرار الأمريكي قبل أيام من انتهاء مهلة حصل عليها العراق في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر مدتها 45 يومًا.

وأدى نقص الطاقة في مدن عراقية إلى إشعال فتيل أزمة شعبية تبعتها احتجاجات واسعة، ضد الحكومة المنصرمة خلال الصيف الماضي.

ويلجأ العراق لاستيراد ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية، سعيًا لتجاوز مشكلة الطاقة.