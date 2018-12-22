 “البيشمركة” تنفي انتشار القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا في “أربيل”

كشفت قوات البيشمركة في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، حقيقة القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا في محافظة أربيل، أقصى شمال العراق.

وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور لـ”إرم نيوز” إن “الأنباء التي تحدثت عن انتشار القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا في أربيل، غير صحيحة، ولا يوجد هكذا اتفاق إطلاقًا”.

وبيَّن ياور أن “انتشار أي قوة أجنبية، يتم بموافقة الحكومة العراقية الاتحادية حصرًا، فهذا ملف سيادي، وهم لهم الحق بالموافقة أو رفض دخول أي قوة أجنبية إلى الأراضي العراقية، ولا يوجد هكذا اتفاق بين بغداد والإدارة الأمريكية، ونحن في الأقليم لم نسمع بهذه الأنباء إلا من بعض وسائل الإعلام، وهي غير صحيحة”.

وأعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، في وقت سابق، أن الانسحاب من سوريا سيشمل قاعدة التنف، ومنطقة الـ55 في مرحلة لاحقة”، مبينًا أن 2130 عنصرًا من القوات الخاصة الأمريكية ستغادر سوريا خلال الأيام المقبلة، وستنتشر في أربيل العراقية، وفق قناة “الحرة” الأمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب، الأربعاء الماضي، عبر حسابه على “تويتر”:”هزمنا داعش في سوريا، وهذا هو السبب الوحيد لوجودنا هناك خلال فترة رئاستي”.