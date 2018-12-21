عزام الأحمد: جاهزون للانتخابات بقائمة موحدة تشمل فتح وحماس والفصائل الفلسطينية

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن القيادة الفلسطينية جاهزة للانتخابات بقائمة موحدة تشمل حركتي فتح وحماس والفصائل.

وأضاف الأحمد، تعقيبًا منه على خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، يوم الأحد الماضي، “استمعنا لكلمة هنية وهي تمثل ما جاء في الورقة التي قدمتها حركة حماس للمصريين وتسلمتها فتح قبل أسابيع”.

وتابع: “استلمنا الورقة خطيًا من مصر ولا جديد فيها، وفتح حريصة على الشراكة مع حماس؛ إلا أن حماس هي التي فرضت الانقسام، وليلة ما يسمونه الحسم اتصلت بهنية وسألته ما يحدث وأجابني بأنه لا يعرف”.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية أن “كل الاتفاقيات الموقعة تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية والانتخابات؛ إذن ما الجديد فيما تعرضه حماس، والعائق هو اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس وتحكم قطاع غزة”.

وقال: “جاهزون للانتخابات منذ فترة طويلة، والمصالحة توقفت عند نقطة تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ونحن مستعدون للتنفيذ من النقطة التي توقفت عندها المصالحة”.

وأشار الأحمد إلى أن حماس لم تقدم دليلًا واحدًا فيما يتعلق بتفجير موكب رئيس الوزراء، كما أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري توسط بالأمر، واستعد لعقد لقاء ثنائي، إلا أن حماس رفضت ذلك، ولم تقدم أي أدلة واضحة.