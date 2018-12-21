الحريري يتوقع الانتهاء من تشكيل الحكومة اللبنانية اليوم‎

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، إنه يأمل أن يتم الانتهاء من تشكيل حكومة وحدة وطنية، اليوم الجمعة، بعد أكثر من سبعة أشهر من الخلافات السياسية بشأن حقائب وزارية.

وفي معرض حديثه عن تشكيل الحكومة في مؤتمر في بيروت قال الحريري “بموضوع الحكومة إن شاء الله نخلص اليوم”.

وتعثرت جهود تشكيل الحكومة بسبب المطالب المتصارعة للفصائل والتيارات المتنافسة بالحصول على مقاعد في مجلس وزراء ينبغي تأليفه وفق نظام سياسي قائم على توازن طائفي دقيق.

وقال الحريري إن الجميع ملتزمون بالإصلاحات مشيرا إلى أن الحكومة ستحاول خفض الدعم الذي تدفعه للطاقة بنحو 600 مليون دولار في عام 2019.

ويتحمل لبنان ثالث أعلى معدل للدين في العالم نسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي.

وكشف الحريري أيضا أن جولة ثانية من عطاءات التنقيب البحري عن الطاقة من المفترض أن تبدأ في فبراير/شباط أو مارس/آذار.

وأضاف أن شركة بي.بي وشركات أمريكية أبدت اهتماما بهذا.

وكانت الجولة الأولى من عمليات التنقيب في لبنان قد بدأت في مايو/أيار بعد أن وافقت السلطات على خطة قدمها اتحاد شركات يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية.