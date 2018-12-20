البرلمان الصومالي يلغي مذكرة حجب الثقة عن الرئيس فرماجو‎

أعلن رئيس البرلمان الصومالي، محمد مرسل شيخ، مساء يوم الخميس، إلغاء مذكرة لسحب الثقة من رئيس البلاد، محمد عبدالله فرماجو.

وقدم نحو 92 من أعضاء مجلس الشعب الصومالي (البرلمان)، في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مشروع مساءلة وحجب ثقة عن فرماجو، بتهمة “الخيانة وخرق دستور البلاد”.

ويضم البرلمان الصومالي 275 نائبًا، ولتقديم مذكرة حجب ثقة ضد الرئيس، ينبغي موافقة ثلث أعضاء البرلمان على الأقل، أي 92 نائبًا.

وقال رئيس البرلمان الصومالي، في بيان: “جرى إلغاء مشروع حجب الثقة عن الرئيس فرماجو، عقب نفي 14 نائبًا رضاهم عن مذكرة حجب الثقة، معتبرين أن أسماءهم وضعت بقائمة النواب المؤيدين دون علمهم”.

وعزا البيان إلغاء المشروع إلى غياب المحكمة الدستورية في الصومال، والتي لها الحق في النظر بالاتهامات التي توجه إلى رئيس البلاد، والبت في قانونية المشروع من عدمه.

ووفق المصدر نفسه، فإن الأسباب المذكورة جعلت رئيس البرلمان يفتح مفاوضات مع النواب الذين قدموا المشروع، ما أدى إلى “تنازلهم عنه، حفاظًا على الوضع الذي تمر به البلاد”.

وشكر مرسل شيخ النواب الذين قبلوا بالمفاوضات حرصًا على المصلحة الوطنية، وأمر لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في البرلمان بالعمل على تشكيل المحكمة الدستورية في البلاد، بالتعاون مع وزارة العدل، وفقًا لمقتضيات الدستور المؤقت.