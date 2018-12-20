الجيش الإسرائيلي يبدأ سد أنفاق عبر الحدود من لبنان

بدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، سد أربعة أنفاق قال إن حزب الله اللبناني حفرها تحت الحدود من لبنان.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش، للصحفيين: إن العمل يجري على الجانب الإسرائيلي من خط الحدود المعروف باسم “الخط الأزرق”.

وتقول إسرائيل إن حزب الله حفر الأنفاق؛ بهدف شن هجمات عبر الحدود بدعم من إيران، ولم يعلق الحزب على الأمر حتى الآن.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إنها تأكدت حتى الآن من وجود أربعة أنفاق اكتشفها الجيش الإسرائيلي في الأسابيع القليلة الماضية بالقرب من “الخط الأزرق”.

وقال كونريكوس: إن الجيش سيقوم “بتحييد وتدمير الأنفاق.. بعض الأنفاق بُني بالمكونات الخرسانية في حين تم حفر الأخرى في الصخر مباشرة”.

وأضاف: “بدأت أعمال أولية، نحذّر أي أحد من الاقتراب من فتحات الأنفاق أو البقاء قريبًا منها.. كل الأنفاق على الحدود اللبنانية”.

وأشار إلى أن إسرائيل طلبت من قوات “اليونيفيل” نقل هذا التحذير إلى الجيش اللبناني.

وأكد كونريكوس: “النتيجة النهائية هي أن حزب الله لن يكون بمقدوره استخدام هذه الأنفاق لترويع المدنيين الإسرائيليين”.

وقالت إسرائيل إن الأمر متروك لليونيفيل للتعامل مع الأنفاق على الجانب اللبناني من الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحمّل حكومة لبنان المسؤولية عن انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي أنهى الحرب مع حزب الله عام 2006.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، وهو حليف سياسي لحزب الله، إن لبنان ملتزم بتنفيذ القرار 1701.