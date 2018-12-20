بالفيديو.. مظاهرات في الأردن احتجاجًا على قانون ضريبة الدخل‎ المعدل

المصدر: أ ف ب

تظاهر مئات الأردنيين، مساء اليوم الخميس، وسط عمان؛ احتجاجًا على قانون ضريبة الدخل المعدل والأوضاع الاقتصادية الصعبة، مطالبين بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي في المملكة.

ورغم الأمطار الغزيرة، احتشد المتظاهرون في ساحة قريبة من مستشفى الأردن، على بعد حوالي 300 متر من مقر رئاسة الوزراء، وسط انتشار أمني كثيف، مندّدين بإقرار قانون ضريبة الدخل الذي تسبّب باحتجاجات شعبية الصيف الماضي، وإقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وتعيين عمر الرزاز بدلًا منه.

وأغلقت الأجهزة الأمنية منطقة الدوار الرابع، حيث مقر رئيس الوزراء، ومنعت المتظاهرين من الاقتراب.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها “نريد إسقاط مجلس النواب”، و”نريد تغيير النهج”، و”لن يحكمنا البنك الدولي”، و”من حقي أن أعيش ولن ندفع ثمن فسادكم”، و”نريد محاسبة الفاسدين”، و”يا شرطي لا تضرب نحن هنا من أجلكم”.

الدوار الرابع مباشر الآن Posted by ‎ملتقى أحرار اﻷردن‎ on Thursday, December 20, 2018

وهتف المتظاهرون “يا نشمي ويا نشمية علي صوت الحرية”، و”هذا الأردن أردنا والفاسد يرحل عنا”، و”يا عمان بسبع جبال هاي الحكومة إذلال”، و”اللي راتبه 300 كيف بدو يسد المديونية”.

وكان أكثر من ألف شخص تظاهروا في عمّان، الخميس الماضي؛ رفضًا لتعديلات قانون ضريبة الدخل.

وقرر مدعي عام عمان، الجمعة الماضية، توقيف 17 شخصًا شاركوا في التظاهرة بتهمة “إثارة الشغب”.

وقال مصدر قضائي، اليوم الخميس: إن “السلطات القضائية أفرجت عن 12 شخصًا كانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلتهم على خلفية مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية”.

وكان مجلس النوّاب أقرّ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي كان أثار احتجاجات في الشارع الصيف الماضي؛ لتضمّنه زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات.