بسبب تهم بالفساد.. إصدار مذكرة اعتقال بحق محافظ كركوك العراقية

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، إصدار مذكرة قبض وتحرّ بحق محافظ كركوك راكان الجبوري، بسبب اتّهامه بقضايا فساد.

وذكر بيان للهيئة، أنها “تؤكد صدور أمر قبض وتحرٍ بحق محافظ كركوك الحالي استنادًا إلى المادة 340 من قانون العقوبات”، مضيفًا أن ذلك جاء بسبب “عدم قيامه بالإجراءات الأصولية حول مجموعة من المواد المضبوطة في أحد جمارك المحافظة باعتباره رئيس اللجنة المسؤولة عن ذلك في وقتها؛ ما تسبب في تهالك المواد وتلفها في عام 2016”.

بدورها نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني، أن قوة من شرطة هيئة النزاهة داهمت مبنى محافظة كركوك بهدف اعتقال الجبوري، إلا أنه كان في العاصمة بغداد.

وأوضحت، أنه في حال اقتياد راكان الجبوري إلى المحكمة بتهمة عمليات الفساد التي قام بها، فإنه سيعتقل كما جرى مع مديري الاستثمار والأوقاف في كركوك سابقًا.