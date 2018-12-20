أكراد سوريا محذرين من سحب القوات الأمريكية: معركة مكافحة الإرهاب لم تنته بعد

المصدر: ا ف ب

حذَّرت قوات سوريا الديمقراطية، التي تعدّ وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، اليوم الخميس، مِن أنَّ قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا يعطي تنظيم داعش “زخَمًا.. للانتعاش مجدداً” وشن هجمات معاكسة.

وذكرت قيادة هذه القوات في بيان، “أن القرار سيؤثر سلبًا على حملة مكافحة الإرهاب، وسيعطي للإرهاب وداعميه ومؤيديه زخَمًا سياسيًّا وميدانيًّا وعسكريًّا للانتعاش مجدَّدًا والقيام بحملة إرهابية معاكسة في المنطقة”.

وأكَّدت “أنَّ معركة مكافحة الإرهاب لم تنته بعد غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دحر التنظيم”.

جاء ذلك، بعد أن قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنّ الولايات المتحدة هزمت تنظيم داعش المتشدّد في سوريا، مضيفًا أنّ “ذلك الهدف كان المبرر الوحيد الذي جعله يحتفظ بقوات هناك”.

وأوضح ترامب على تويتر: “لقد هزمنا تنظيم داعش في سوريا، وهذا كان مبرّري الوحيد للوجود هناك خلال رئاستي”.