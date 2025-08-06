مسيّرة إسرائيلية تغتال عنصراً من حزب الله بغارة على بعلبك (فيديو)

شنت طائرة مسيّرة إسرائيلية، غارة استهدفت سيارة مدنية على طريق بلدة "بريتال"، الواقعة جنوب شرق بعلبك في لبنان، وفق مصادر لبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، ليل الثلاثاء، أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى مقتل شخص.

وأشارت مصادر لبنانية وناشطون إلى أن الغارة استهدفت عنصراً بارزاً في "حزب الله" بمنطقة بعلبك، يدعى حسام غراب، دون تأكيد رسمي.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان صور ومقاطع فيديو تظهر السيارة المستهدفة وقد اشتعلت النار فيها، إضافة إلى صورة منسوبة للمستهدف.

وأوضحت الوكالة أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت "المحمودية" و"الخردلي"، وكذلك "محلة الشعرة" على مرتفعات السلسلة الشرقية.

واستهدفت غارة أخرى "محلة تلة الصندوق"، في بلدة "الناصرية" على السلسلة الشرقية واستهدفت غارة خامسة جرود بلدة "بريتال"، في ذات المنطقة أيضاً.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن مؤخراً أنه نفذ 226 عملية تصفية لعناصر ميليشيا "حزب الله" اللبنانية، منذ وقف إطلاق النار.

وتأتي العمليات في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي هجماته على الأراضي اللبنانية بشكل شبه يومي، منذ إعلان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.