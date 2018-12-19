مظاهرات السودان.. إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدينة عطبرة

أعلن أمن ولاية نهر النيل السودانية مساء اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدينة عطبرة بالمحافظة شمال البلاد، بعد أن شهدت موجة احتجاجات عارمة من قبل الآلاف احتجاجًا على ارتفاع الأسعار.

وحرق المحتجون في مدينة عطبرة خلال الساعات الأولى من الاحتجاجات مقر حزب المؤتمر الوطني، الذي يتزعمه الرئيس عمر حسن البشير، وينخرط فيه أغلب المسؤولين الحكوميّين في البلاد.

وشهدت عدد من المدن السودانية اليوم الأربعاء، مظاهرات عارمة احتجاجًا على تصاعد الأسعار، الذي يتهم المواطنون الحكومة الحالية بأنها السبب الرئيسي فيه، وفي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وعمّت الاحتجاجات مدن عطبرة بولاية نهر النيل وولاية شمال كردفان، ووبورتسودان في ولاية البحر الأحمر، التي يزورها الرئيس عمر البشير حاليًا، لكنّ العاصمة الخرطوم ظلت بمنأى عن هذه التحركات.