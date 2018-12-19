الأردن.. بدء التحقيق مع “عوني مطيع” والحكومة تؤكد أنّ محاكمته “علنية ومصورة”

بدأ مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع عوني مطيع، المتهم الرئيس في “فضيحة الدخان”، وهي القضية الأبرز التي أثارت الرأي العام الأردني، خلال الأشهر الخمسة الماضية، قبل أنّ يقرر توقيفه.

وكانت السلطات الأردنية، أعلنت مساء الإثنين الماضي، تسلمها لعوني مطيع من تركيا التي كانت إحدى محطات فراره خارج البلاد بعد إثارة القضية.

تفاصيل ومعلومات مهمة

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، أنّ “المتهم مطيع أدلى بمعلومات وتفاصيل مهمة تتعلق بوقائع القضية وظروفها، التي رأى المدعي العام أنّها تحتاج للمتابعة والتوسع بالتحقيق فيها”.

منع تداول أي معلومات عن القضية

وطالب المدعي العام لمحكمة أمن الدولة بـ”ضرورة التقيد بقرار النائب العام لأمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي بمنع تداول أيّ معلومات تتعلق بالقضية حفاظًا على سرية التحقيق أو التأثير عليه بشكل سلبي”.

محاكمة علنية ومصورة

إلى ذلك، أعلنت وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، أنّ محاكمة مطيع ستكون “علنية ومصورة”.

وقالت خلال ردها على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المحاكمة عبر منصة “حقك تعرف” الإلكترونية، التي أطلقتها الحكومة للرد على الشائعات: “محاكمة مطيع ستكون علنية ومصورة من مبدأ الشفافية والمكاشفة، وحق الناس في معرفة الحقيقة كاملة بشأن هذا الملف الذي شغل الرأي العام الأردني”.

وفي السياق ذاته نشرت المنصة، ردًا حول ما نشر بشأن تورط وزراء ونواب في القضية، مؤكدة أنّ “ذلك غير صحيح”.

وأكدت المنصة أن القضية بـ”بحوزة المدعي العام، ولم تكتمل الإجراءات التحقيقية بعد، وأنّه لا يجوز قضائيًا تناول أيّ شخص بالاتهام تحت طائلة المساءلة القانونية”.