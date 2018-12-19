نتنياهو: حزب الله أغلق مواقع لإنتاج صواريخ دقيقة في بيروت

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، إن جماعة حزب الله اللبنانية أغلقت مصانع لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه، بعد أن كشفتها إسرائيل وتمتلك حاليًا “على الأكثر بضع عشرات” من هذه الصواريخ.

ولم يرد تعليق من حزب الله المدعوم من إيران، الذي خاض حربًا مع إسرائيل عام 2006.

واتهم نتنياهو حزب الله بتطوير وتخزين أسلحة قادرة على استهداف البنية الأساسية في إسرائيل.

وحدد في كلمة ألقاها يوم السابع من سبتمبر أيلول أمام الأمم المتحدة، ثلاثة مواقع قرب مطار بيروت، قال إن الجماعة تقوم فيها بتحويل “مقذوفات غير دقيقة” إلى صواريخ دقيقة التوجيه.

وفي ذلك الوقت رفض وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وهو حليف سياسي لحزب الله، الاتهامات الإسرائيلية، واتهم نتنياهو بمحاولة تبرير عدوان جديد على لبنان.

وقال نتنياهو في مؤتمر اقتصادي اليوم الأربعاء “هذه المواقع التي تقع قرب مطار بيروت.. مواقع تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة، والتي أطلعتني المخابرات الإسرائيلية على وجودها كي أكشف عنها، هذه المواقع أُغلقت”.

وتابع: “يحاولون فتح مواقع جديدة” لم يوضح مكانها وأضاف: “لكن من خلال هذه الإجراءات نحرمهم من امتلاك أسلحة دقيقة”.

وقال نتنياهو إن حزب الله كان يأمل في امتلاك “آلاف من الصواريخ دقيقة التوجيه، (لكن) لديهم على الأكثر بضع عشرات”.

وقال حسن نصر الله زعيم حزب الله يوم 20 سبتمبر أيلول، إن الجماعة حصلت على صواريخ دقيقة وغير دقيقة، وعلى قدرات تسليح رغم الضربات الجوية التي تنفذها إسرائيل في سوريا.

وهاجمت إسرائيل ما تشتبه في أنها عمليات نقل أسلحة للجماعة الشيعية عبر سوريا المجاورة.