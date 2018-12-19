“الشيوخ الأمريكي” يبحث الاعتراف بـ”سيادة” إسرائيل على الجولان السورية

يعتزم مجلس الشيوخ الأمريكي، مناقشة مشروع قانون يدعو إلى الاعتراف بـ”سيادة” إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، بحسب صحيفة عبرية، الأربعاء.

وقالت صحيفة “جروزاليم بوست”، إن “عضوين من الحزب الجمهوري، قدَّما الثلاثاء إلى مجلس الشيوخ، مشروع قانون غير ملزم يشجع على اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، كعقوبة لرئيس النظام السوري بشار الأسد”.

وأضافت، أن “مشروع القانون ينص على أن هذه الخطوة ستضمن أن يواجه نظام الأسد عواقب دبلوماسية وجيوسياسية على خلفية قتل المدنيين والتطهير العرقي للسنة، واستخدام أسلحة الدمار الشامل”.

وقدَّم المشروع العضوان في مجلس الشيوخ، تيد كروز وتوم كوتون، تلبيةً لطلب من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، حسب الصحيفة ذاتها.

وكانت إسرائيل احتلت الجولان عام 1967، قبل أن يتخذ الكنيست قرارًا عام 1981 بفرض السيادة الإسرائيلية على الجولان.

وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأشهر الأخيرة، أنه طالب الولايات المتحدة بالاعتراف بـ”السيادة” الإسرائيلية على الجولان.

لكن “جروزاليم بوست” نقلت الأربعاء، عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية لم تسمهم، تأكيدهم أنه “لا تغيير في الموقف الأمريكي بشأن مرتفعات الجولان”.

وأضافت أنه “في حال تمرير المشروع داخل مجلس الشيوخ، فإنه لن تكون له أي قوة إنفاذ”، فيما لم تذكر الصحيفة موعد مناقشة مشروع القانون.

وتطالب سوريا باستعادة مرتفعات الجولان كشرط لأي عملية سلام مع إسرائيل، وهو ما ترفضه الأخيرة.