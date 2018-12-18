إصابة 5 إسرائيليين بإطلاق نار في محطة وقود

أصيب خمسة إسرائيليين، مساء الثلاثاء، خلال حادثة إطلاق نار، في محطة وقود “دور ألون” قرب مفترق مجيدو، شمال غرب الضفة الغربية.

وقال موقع والا العبري، إن من بين الإصابات الخمسة، 4 خطيرة، بينما وصفت جراح الأخير بالمتوسطة.

وبحسب الموقع العبري، فإن الشرطة الإسرائيلية، تقوم في هذه الأثناء، بملاحقة المنفذين، مشيرة الى أن الشرطة ترجح أن خلفية الحادثة جنائية.

وذكر الموقع بأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى حميك في منطقة العفولة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشرطة تطارد على الشارع الرئيسي الواصل بين مجيدو ومنطقة العفولة، سيارة المشتبه بأنهم مُطلقو النار، بمساعدة مروحية.

يُشار إلى أن محطة الوقود تقع بالقرب من قرى عربية، أقربها سالم، وُيرجّح أن المصابين من إحدى القرى القريبة من منطقة مجيدو.