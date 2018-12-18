مندوب السودان بالجامعة العربية يُعلّق على زيارة البشير إلى سوريا (فيديو إرم)

علّق مندوب السودان لدى الجامعة العربية السفير عبدالمحمود عبدالحليم، اليوم الثلاثاء، على زيارة الرئيس عمر البشير إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة لزعيم عربي إلى سوريا منذ بدء الأزمة.

وقال عبدالحليم في لقاء مع وسائل الإعلام على هامش اجتماع بالجامعة العربية: إن “زيارة البشير تُشكِّل شمعة من الأمل في الوطن العربي”، لافتًا إلى أنّ البشير وبشار الأسد بحثا “الوضع في سوريا والعلاقات الثنائية بين البلدين”.

وعن الانتقادات التي وجهت إلى بلاده، قال: “نحن لدينا سفارة في دمشق ونأمل أن تستعيد سوريا عافيتها لكي تعود العلاقات الثنائية أقوى مما كانت”.

وتابع عبدالحليم قائلًا: “السوريون هم من يحلون الأزمة بأنفسهم دون تدخلات خارجية، لمعالجة الأحداث التي جلبت الدمار لسوريا، ونرى ضرورة الكف عن التدخلات في شؤون سوريا، وضرورة إيجاد مقاربات جديدة تعالج قضايا المنطقة بما يُؤمِّن عدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

ويوم الأحد الماضي، زار الرئيس السوداني عمر حسن البشير العاصمة دمشق، في وقت تجنّبت فيه دول عربية كثيرة الأسد منذُ أن بدأ الصراع في 2011، بعد انتشار الاحتجاجات في سوريا مطالبة بإسقاطه.

وعلّقت جامعة الدول العربية أنشطة سوريا في مؤسساتها منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2011، ردًا على هجمات الحكومة السورية العنيفة على الاحتجاجات الشعبية.