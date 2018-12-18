البشير بعد استقبال رئيس الأركان السعودي: مشاركة قواتنا في اليمن أداء لواجب مقدس

جدد الرئيس السوداني عمر البشير، الثلاثاء، التأكيد على جاهزية بلاده للدفع بالمزيد من القوات العسكرية في إطار التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

وأكد الرئيس السوداني، وفق ما نقل عنه رئيس أركان جيشه الفريق أول كمال عبدالمعروف، عقب لقاء البشير بالعاصمة الخرطوم، رئيس هيئة أركان الجيش السعودي، الفريق أول طيار ركن فياض حامد الرويلي، أن “أمن الحرمين خط أحمر، وما نقوم به الآن من مشاركة للسعوديين عبارة عن واجب مقدس”.

ونقل رئيس أركان الجيش السوداني عن البشير، تأكيده على بقاء قوات السودان ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، حسب التعهدات، “لأنه أمر أخلاقي وقيمي”.

وتابع المسؤول العسكري السوداني قائلًا: “البشير أكد جاهزية السودان للدفع بالمزيد؛ لأن استقرار السعودية يعزز جهود الأمة الإسلامية والعربية، ويدفع الشرور عن المنطقة العربية”.

وأشار إلى أن “البشير وجه بتعزيز قنوات التعاون وتوسيع المشاركات في الدورات التدريبية والعمل المشترك، من خلال المشروعات الكبيرة والمناورات”.

وشدَّد عبدالمعروف، على أن “زيارة رئيس أركان الجيش السعودي، تأتي في ظروف بالغة التعقيد؛ لما تتعرض له المنطقة خلال هذه الفترة من تحديات، خاصة أمن البحر الأحمر، وكل ما يتعلق بالأمن الوطني والاستراتيجي”.

وتابع، “الآن قواتنا ضمن قوات التحالف العربي، تؤدي أدوارًا عظيمة، والأخوة السعوديون يقدرون هذه الأدوار، ويؤكدون على بسالة الجندي السوداني والسمعة الطيبة التي اكتسبها”.

من جهته، امتدح رئيس أركان الجيش السعودي، “بسالة قوات الجيش السوداني، والنجاحات الكبيرة التي حققتها في معارك الحد الجنوبي للمملكة”.

وأكد المسؤول العسكري السعودي، “الحرص على تطوير التعاون بين القوات المسلحة السودانية والسعودية، ليشمل كافة المجالات التي تعزز القدرات الدفاعية للبلدين”.