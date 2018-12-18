سفير السودان لدى سوريا يبرر سفر البشير إلى دمشق بطائرة روسية

شدد سفير السودان لدى سوريا، خالد أحمد محمد، مساء الإثنين، على أن زيارة الرئيس، عمر البشير إلى دمشق ” تحرك سوداني خالص”، وليس بمبادرة من أي دولة أخرى.

جاء ذلك في تصريحات للسفير السوداني بقناة سودانية 24 (خاصة).

وحول سؤال عن أن الزيارة تمت بمبادرة من دول مثل “روسيا و السعودية” ، رد السفير قائلاً إن “السودان دولة ذات سيادة، ولها قيادة سياسة تعلم ما تفعل ،ولا تحرك بالريموت كنترول من هنا وهناك”.

وأضاف ” القيادة السودانية تتخذ القرار الذي تراه مناسب لمصلحتها ومصلحة العالم العربي”.

وأكد أن زيارة الرئيس السوداني لسوريا “سودانية خالصة”.

وأشار، أحمد إلى أن زيارة البشير لسوريا “ضربة قاضية أمام أي حديث اعلامي عن تقارب أسرائيلي-سوداني”.

وأضاف ” السودان دولة ضد اسرائيل، ولم تغير موقفها في يوم من الأيام منها”.

واعتبر الدبلوماسي السوداني أن سفر البشير إلى دمشق بطائرة روسية “أمر طبيعي”.

وزاد “ليس هناك ما يمنع التعاون مع دولة صديقة مثل روسيا في استخدام طائرتها في سفر الرئيس البشير إلى سوريا”.

وكانت وسائل الاعلام تناولت سفر الرئيس البشير الأحد إلى سوريا بطائرة روسية.