عقب التوتر في الضفة.. الكشف عن عقد اجتماع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني

كشف وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، عن اجتماع عقد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بهدف إيصال رسالة لإسرائيل حول التصعيد الأخير في الضفة الغربية، والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.

وقال الشيخ في تصريحات للتلفزيون الفلسطيني الرسميّ:” أبلغنا الطرف الإسرائيلي رسالة واضحة، مفادها أنه طالما أن الاتفاقيات بدأت تذبح وتقتل يوميًا على الأرض بسلوك المستوطنين والجيش، فإننا سنعيد النظر بكل الاتفاقيات الموقعة بيننا وبينهم، وأن هذا الموضوع الآن مطروح على طاولة البحث على كل المستويات”.

وأضاف الشيخ:” أن الاجتماع جاء بتكليف من الرئيس محمود عباس، وبعد تدخل جهات إقليمية مؤثرة وتحديدًا الأردن الشقيق، وجمهورية مصر العربية، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف التصعيد الخطير والمتسارع في الأراضي الفلسطينية”.

وتابع:” أوضحنا للطرف الإسرائيلي أن ما يجري هو تجاوز لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وعليه فإن هذه الاتفاقيات التي تستباح وتذبح يوميًا من قبل إسرائيل، لن يكون الطرف الفلسطيني متفرجًا عليها، وإنما سيكون هناك رد فلسطيني إذا استمر هذا العدوان، وهذه الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا”.

وأشار الشيخ إلى أن “القيادة الفلسطينية ستعقد خلال أيام اجتماعًا طارئًا للبحث في الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها”.

واستدرك بالقول:” إن الأردن ومصر لعبتا دورًا مميزًا وهامًا في الضغط على حكومة الاحتلال لوقف كل إجراءاتها”.

وتشهد الضفة الغربية حالة من التوتر الأمني الكبير، من خلال الاقتحامات وحملات المداهمة والاعتقالات اليومية، التي تشنها إسرائيل في قرى ومدن الضفة، بزعم البحث عن مطلوبين أمنيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.