الأردن.. هل يشمل العفو العام بطل “فضيحة الدخان” عوني مطيع؟

قال وزير العدل الأردني بسام التلهوني الإثنين، إن المتهم في قضية الدخان عوني مطيع، لن يشمله العفو العام المرتقب صدور قانونه خلال أيام.

وأضاف التلهوني في تصريح أدلى به لصحيفة الغد الأردنية، أن التهم الموجهة لمطيع ليست من بين الجرائم المشمولة بقانون العفو.

وأعلنت الحكومة الأردنية يوم الإثنين استلامها رجل الأعمال عوني مطيع المتهم في القضية المعروفة باسم “فضيحة الدخان”.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، أنه “تم استلام المتهم الفار من وجه العدالة عوني مطيع، من خلال المتابعة المستمرة والتواصل والتنسيق مع السلطات التركية المعنية”.

وقالت غنيمات إن “جميع الجهات المعنية استطاعت وبعد جهود كبيرة ومتابعة مستمرة وحثيثة، على مدى عدة أشهر، من تحديد مكان المتهم وتوقيفه، بتعاون مشكور من السلطات التركية المختصة”.

وكتب رئيس الحكومة عمر الرزاز، تغريدة على “تويتر” قال فيها: “مطيع في قبضتنا وللحديث بقية”.