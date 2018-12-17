هل تحضر سوريا القمة العربية بتونس؟

تداولت مصادر صحفية مؤخرًا، أنباء عن دعوة سوريا لحضور القمة العربية المقررة في مارس المقبل بتونس، بعد غياب دام 7 أعوام، منذ اندلاع الانتفاضة ضد بشار الأسد.

لكن مصدرًا مسؤولًا في وزارة الخارجية التونسية، نفى، اليوم الإثنين، وجود نية لدعوة سوريا لحضور القمة العربية، معتبرًا أن تلك الأخبار التي راجت بوسائل إعلام “غير دقيقة”.

وأشار المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح لـ”إرم نيوز”، إلى وجود أسباب تحول دون دعوة دمشق لحضور القمة العربية، أهمها أن سوريا ليست عضوًا بجامعة الدول العربية في الوقت الحالي.

كما أن السبب الآخر، بحسب المصدر، هو أن الدعوات أمر يختص بجامعة الدول العربية بالأساس، لاسيما وأن مؤتمر القمة عادة ما يسبق باجتماعات لوزراء الخارجية، مما يعني أنّ قرار عودة سوريا من عدمه ليس قرارًا أحاديًا تتخذه الدولة المستضيفة، ويخضع لمبدأ التشاور والموافقة داخل مؤسسات العمل العربي المشترك.

وكانت تقارير إعلامية، أفادت نقلًا عن مصادر في الرئاسة السورية، أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي سيوجّه دعوة إلى نظيره السوري بشار الأسد، لحضور القمة العربية في شهر آذار/مارس المقبل.

وذكرت التقارير، أنّ وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي سيزور قريبًا سوريا؛ لتقديم الدعوة إلى الأسد.

وجاءت تلك التقارير بالتزامن مع ما نشرته صحيفة المصور التونسية، حيث ذكرت أن تونس تبذل جهودًا للوساطة، ولمحاولة إقناع بعض الدول العربية بضرورة إعادة سوريا إلى حضن الجامعة العربية.

يذكر أن الجامعة العربية جمّدت عضوية سوريا منذ سنة 2011، ومنذ ذلك التاريخ لم تشارك في أي قمة عربية.