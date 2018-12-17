مقتل 62 من حركة الشباب بضربات جوية أمريكية في الصومال

قال الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، إنه نفذ 6 ضربات جوية يومي السبت والأحد في محيط منطقة جندرشي في محافظة بنادر بوسط جنوب الصومال، مما أسفر عن مقتل 62 متشددًا.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، إن 4 ضربات نُفذت السبت وأسفرت عن مقتل 34 متشددًا فيما نُفذت ضربتان أمس الأحد، أسفرتا عن سقوط 28 قتيلاً من حركة الشباب المتشددة.

وأضافت أفريكوم في بيان “نفذت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) وشركاؤنا الصوماليون تلك الضربات الجوية لمنع الإرهابين من استغلال المناطق النائية كملاذ آمن للتآمر وتوجيه الأوامر والتجنيد والإيعاز بشن هجمات مستقبلية”.