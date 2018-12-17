إسرائيل تواصل سياسة “هدم المنازل” السلطة الفلسطينية تعتبرها “عقابًا جماعيًّا”

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينية، في حين قرَّر الكنيست الإسرائيلي، طرد عائلات منفذي العمليات من أماكن سكناهم إلى أماكن أخرى.

وهدمت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، منزل الشهيد أشرف نعالوة في ضاحية شويكة شمال طولكرم، مستخدمة جرافة عسكرية، بعد يوم من هدم منزل آخر في مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن قواتٍ كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت فجرًا، منزل الشهيد نعالوة وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، باتجاه المواطنين والصحفيين أثناء تواجدهم في محيط المنزل؛ ما تسبب بإصابة العشرات منهم بالاختناق.

من جهتها، اعتبرت الحكومة الفلسطينية أن ما تفعله إسرائيل، من هدم المنازل الفلسطينية، يعدُ “عقابًا جماعيًّا مرفوضًا”، مطالبةً المجتمع الدولي بالتدخل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود: “ما أقدمت عليه قوات الاحتلال فجر اليوم في شويكة يقع في دائرة العقاب الجماعي والانتقام ضمن حملة التصعيد المسعورة التي تشنُّها قوات الاحتلال على شعبنا”.

وطالب المحمود، المجتمع الدولي بتفعيل قوانينه بوقف العدوان الاحتلالي، وتطبيق الشرائع الدولية التي تنص على انهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.