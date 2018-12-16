البشير وصل دمشق على متن طائرة روسية

فاجأ الرئيس السوداني الأوساط السياسية والإعلامية عندما زار دمشق كأول زعيم عربي يزور سوريا منذ اندلاع الأزمة قبل ثماني سنوات.

واللافت أن البشير وصل إلى مطار دمشق على متن طالرة ركاب روسية من طراز tu-154 بترقيم RA85155 وليس على متن الطائرة الرئاسية السودانية.

وبحسب مراقبين ربما الطائرة الروسية تكون دليلًا على وساطة من موسكو لحصول هذه الزيارة التي كسرت جمودًا عربيًا في التعاطي مع دمشق ومقاطعة النظام بشكل شبه تام من معظم الحكومات العربية.

وكانت القيادة في البلدين حريصة على عدم تسريب أي معلومة أو إعطاء أي مؤشر قبل وصول الرئيس السوداني الأراضي السورية، حيث أن أنباء الزيارة وتفاصيل المحادثات لم تصل إلى وسائل الإعلام قبل عودة البشير إلى الخرطوم بعد زيارته السريعة.

كما كان لافتًا حضور اللواء علي مملوك بيت سر الأسد بشكل علني في استقبال البشير، خاصة وأن اسم مملوك ارتبط بزيارات خاصة وسرية كموفد للتفاوض مع دول عربية عدة منها ما تم إعلانه لاحقًا كزيارة مملوك إلى السعودية ومصر وغيرها.