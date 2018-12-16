أبو الغيط يدعو أستراليا لتصحيح موقفها والاعتراف بدولة فلسطين

دعا أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، الأحد، الحكومة الأسترالية لتصحيح موقفها والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

جاءت تلك التصريحات لأبو الغيط، من أبوظبي، حيث يشارك في مؤتمر حول الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وأكد أبو الغيط، أن “الإعلان الأسترالي المتضمن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل يثير الانزعاج؛ لأنه يصطدم بالقانون الدولي وبالحقوق الثابتة للفلسطينيين”.

وأضاف “أدعو الحكومة الأسترالية لتصحيح موقفها والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية دون إبطاء.. بهذا سنعتبر موقفها متوازنًا”. واصفًا الموقف الأسترالي بـ “المنقوص”.

وأوضح أبو الغيط، أن “الاعتراف فقط بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل مع تجاهل الاعتراف بأن القدس الشرقية هي عاصمة لدولة فلسطين، إنما ينطوي على انحياز واضح تجاه الموقف الإسرائيلي”.

وتابع “عندما تطرق إعلانهم إلى فلسطين، تعمد أن يكون غامضًا ولم يتضمن اعترافًا بدولة فلسطين، ولكن تحدث عن أن بقية القدس.. يعني الشرقية.. هي موضع تفاوض، وهذا ما نرفضه بشكل قاطع”.

اجتماع طارئ للجامعة العربية

جاءت تصريحات أبو الغيط، في وقت تستعد فيه جامعة الدول العربية، الثلاثاء القادم، لعقد اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بطلب من فلسطين.

وقال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني في بيان صحفي، إن جامعة الدول العربية وافقت على طلب تقدمت به دولة فلسطين، لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين لبحث التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وقيادته.

وأوضح أن “فلسطين” ستقدم مشروع قرار لمجلس الجامعة يتضمن عددًا من التوصيات والاقتراحات، تشمل “التصعيد الإسرائيلي، والموقف المرتقب لرئيس البرازيل بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف الاسترالي بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل”.