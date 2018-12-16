الجيش الإسرائيلي يعلن اكتشاف نفق رابع يمتد من الأراضي اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، عن الكشف عن نفق رابع ادَّعى أنه يعود لميليشيا حزب الله اللبناني شمالي البلاد.

وقال الجيش في بيان على “تويتر”، إن “جنودَه تمكَّنوا من العثور على نفق هجومي إضافي يمر من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل، وسيطر الجيش على مسار النفق ولم يعد يشكل أيّ تهديد. وتم إبلاغ المسؤولين ذوي الصلة عنه”.

وأضاف الجيش، أنَّه “تم تفخيخ النفق، مثلما تم تفخيخ الأنفاق السابقة، وكل من يدخل فيه من الأراضي اللبنانية سيعرّض حياته للخطر. وسيعمل الجيش على فحص مساره”.

وحمَّل البيان، الحكومة اللبنانية المسؤولية عن الأنفاق التي يتم حفرها، معتبرًا ذلك خرقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وينص القرار الصادر بعد حرب عام 2006 على وقف تام للأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل، ويطالب الحكومة اللبنانية ببسط سيطرتها على جميع الأراضي اللبنانية.

ولم يصدر أي تعليق على الفور عن الحكومة اللبنانية، أو عن حزب الله بشأن الإعلان الإسرائيلي اليوم.

وقبل نحو أسبوعين، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية أطلق عليها اسم “درع الشمال” للكشف عن أنفاق وتدميرها، يقول إن “حزب الله حفرها أسفل المنطقة الحدودية”.