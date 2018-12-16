العراق يعلن مقتل “أبو صفية” المشرف على تفجير الكرادة الدامي

أعلن العراق، اليوم السبت، مقتل المدعو “أبو صفية العراقي”، المشرف على تفجير الكرادة الدامي، بضربة جوية ‏نفذتها طائرات “أف 16” العراقية في منطقة سوسة السورية.

وقال رئيس خلية الصقور ومدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة ‏الداخلية، أبو علي البصري في تصريح صحافي، لجريدة الصباح العراقية الرسمية إن “ضربة جوية عراقية عبر طائرات أف 16، أسفرت عن مقتل ‏‏16 إرهابيًّا من معاوني زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، كانوا ينوون الدخول إلى العراق ‏لتنفيذ عمليات انتحارية في بغداد وكربلاء وسامراء”.‏

وبين البصري، أن “العملية أسفرت عن مقتل المشرف على ‏تنفيذ تفجير الكرادة الدامي (أبو صفية العراقي) خلال الضربة التي نفذتها القوة الجوية العراقية ‏أف_16 في سوريا”.‏

وأدى تفجير الكرادة الدامي، الذي وقع يوم الأحد الموافق الثالث من تموز عام 2016، إلى مقتل أكثر من 324 شخصًا وجرح 250 آخرين، فيما أعلن تنظيم داعش آنذاك مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذ تم بواسطة سيارة نقل معبأة بمواد ناسفة.