“الشاباك” يدعو لطرد عائلات منفذي العمليات من الضفة الغربية إلى غزة

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن جهاز الأمن العام “الشاباك الإسرائيلي”، دعا إلى طرد وترحيل عائلات منفذي العمليات، من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في جهاز الشاباك، أنهم يدعمون طرد العوائل التي نفذ أبناؤها عمليات ضد أهداف إسرائيلية، معتبرين أن إقرار مثل هذا القانون سيردع “الإرهاب”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد تحدثت عن دعوات في الكنيست الإسرائيلي والحكومة يقودها اليمين المتطرف، إلى اتخاذ إجراءات صارمة وعقابية ضد منفذي العمليات، من أجل تعزيز الردع الإسرائيلي، وكان من بين هذه الإجراءات “هدم المنازل”.

وفي وقت سابق، طرح حزب البيت اليهودي، مشروع طرد عائلات منفذي العمليات إلى قطاع غزة، وقال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، وزعيم الحزب، نفتالي بينت :” أنه سيتم طرح المشروع للتصويت عليه”.

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هدم منازل منفذي العمليات خلال 48 ساعة، من تنفيذ عملية رام الله، التي أدت إلى مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين.