قوة إسرائيلية خاصة تختطف فلسطينيا من قرية في رام الله

اختطفت قوة إسرائيلية خاصة (مستعربون)، مساء السبت، شابًا فلسطينيًا من قرية كوبر، شمال رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن القوة استقلت مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وداهمت محلًا تجاريًا يعمل فيه الشاب محمد ماهر البرغوثي، واختطفته، قبل أن تغادر المكان بسرعة.

وأضاف الشهود، أن الشاب البرغوثي، هو أحد أقارب الفلسطيني صالح عمر البرغوثي، الذي قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام، بدعوى تنفيذه هجومًا ضد مستوطنين.

والأحد الماضي، أصيب 6 إسرائيليين بجروح في إطلاق نار من سيارة مسرعة، قرب مستوطنة “عوفرا” على أراضي رام الله، بحسب الشرطة الإسرائيلية.