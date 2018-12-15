عباس يزور الأردن لبحث التصعيد في الضفة الغربية

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن محمود عباس، سيجري زيارة للأردن، غدًا الأحد، للقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني؛ لبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، إن “الرئيس عباس سيغادر غدًا إلى عمّان؛ لعقد اجتماع مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لبحث آخر الاعتداءات والتطورات الأخيرة”.

وأضاف: “من المقرر أن يُعقد اجتماع للجنة المركزية لفتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عقب عودة الرئيس عباس من الأردن؛ لبحث اتخاذ إجراءات مناسبة لصد العدوان”.

وأوضح الشيخ، أن “الرئيس عباس يتابع بالتفصيل وعلى مدار الساعة العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، من هدم للمنازل والاغتيالات والاقتحامات، وأنه يجري اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لوقفه”.

ودعا الشيخ حركة حماس إلى “استغلال هذه المرحلة التاريخية والانضواء تحت مظلة الشرعية؛ لتحقيق الوحدة ومواجهة هذه المرحلة الخطرة”.