بالفيديو.. لحظة انسحاب سفير إيران من حفل بعد طلب الوقوف لـ”شهداء العراق”

انسحب السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، اليوم السبت، من حفل نظم بمناسبة يوم النصر على تنظيم “داعش“، وذلك بعد أن طلب من الحاضرين القيام لـ”شهداء” العراق.

وأظهر مقطع فيديو، بثته وسائل إعلام عراقية، انسحاب السفير مسجدي عندما طلب مقدم الحفل من الحاضرين الوقوف من أجل الشهداء.

ونظم تحالف “البناء” بزعامة هادي العامري ونوري المالكي حفلًا، اليوم الأحد، في العاصمة بغداد، بمناسبة يوم النصر على تنظيم “داعش”، حضره مسؤولون وزعماء سياسيون.

وقال نشطاء: إن “هذا التصرف فيه إساءة إلى شهداء العراق، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير أرضهم، والدفاع عن جوار العراق، الذين لولاهم لكان عناصر داعش وسط طهران”.

وشدد النشطاء والمدونون العراقيون على أن “طهران لم يكن لها أي فضل في تحرير الأراضي العراقية، كما تدعي، فهي تسلمت أموالًا على السلاح والذخيرة التي أرسلتها للعراق”، مطالبين “الخارجية العراقية باستدعاء السفير وتسليم مذكرة احتجاج على هذا التصرف”.