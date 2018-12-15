إصابة “جنايني” القذافي بهجوم مسلح ومقتل زوجته في طرابلس

أصيب الميرغني صبحي، آمر ميليشيا محلية بمنطقة قصر بن غشير بالعاصمة الليبية طرابلس، في هجوم مسلح على منزله، بالساعات الأولى من صباح السبت.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شقيق الميرغني صبحي، أن “شقيقه أصيب بثلاث رصاصات، ونُقل إلى العناية المركزة بمستشفى معيتيقة، فيما قتلت زوجته في الهجوم”.

ويعد الميرغني الذي شغل قبل 2011 منصب جنايني الرئيس الراحل معمر القذافي، قائد ميليشيا تتمركز بطريق المطار، قبل أن يجبر على الانسحاب منها، ويحمل رتبة نقيب، كما يشغل منصب منسق الأمن المركزي لجنوب طرابلس التابع لميليشيا قوة الردع الخاصة .

ويأتي هذا الهجوم، في إطار سلسلة من عمليات الاغتيال شهدتها العاصمة طرابلس، بين ميليشيات متناحرة؛ مما اضطر بعثة الأمم المتحدة إلى التحذير منها، ومطالبة حكومة الوفاق بتقديم الجناة إلى العدالة.