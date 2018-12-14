الرئيس الفلسطيني يعزي هنية بوفاة شقيقه

اتصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الجمعة، برئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، لتعزيته بوفاة شقيقه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وقالت “وفا”: إن الرئيس عباس أعرب عن “خالص تعازيه لهنية بوفاة شقيقه خالد، الذي وافته المنية اليوم بقطاع غزة”.

وهذا أول اتصال بين الرجلين، منذ عام تقريبًا، حيث تسود خلافات شديدة بين حركتي “فتح” و”حماس”، على خلفية فشل اتفاق المصالحة الأخير الموقع في القاهرة (في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017)، في إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وجرى آخر اتصال بين عباس وهنية في 3 ديسمبر/كانون الأول 2017، وتباحثا فيه سبل دعم مدينة القدس، وكيفية مواجهة “التحديات الناجمة عن النوايا الأمريكية تجاه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”.