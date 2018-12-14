العراق يستدعي سفير تركيا إثر قصف مخيمات شمال البلاد

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، سفير أنقرة لدى بغداد، فاتح يلدز، وسلّمته رسالة احتجاج بشأن القصف التركي الأخير على مخيمات للنازحين في محافظة نينوى.

وقصفت مقاتلات تركية، أمس الخميس، مخيمات للنازحين في محافظة نينوى؛ بذريعة ملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية، أنّها استدعت السفير التركي فاتح يلدز، وسلّمته مذكرة احتجاج بشأن ما حصل يوم أمس، مستنكرة “ما قامت به الطائرات التركية من خرقٍ للأجواء العراقية، واستهداف للعديد من المواقع في منطقتي جبل سنجار ومخمور”.

وأضافت الوزارة أن “مثل هذه الأعمال تمثل انتهاكًا لسيادة العراق وسلامة مواطنيه وعملًا مرفوضًا على الصُعد كافة، يتنافى ومبادئ حسن الجوار التي تجمع البلدين”، موضحة أنها “تجدد رفضها استخدام الأراضي العراقية مقرًا أو ممرًا للقيام بأعمال تنعكس على أمن دول الجوار والأشقاء”.