لافروف: قائمة لجنة صياغة الدستور السورية أصبحت جاهزة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن قائمة لجنة صياغة الدستور التي يعمل عليها النظام السوري والمعارضة بمساعدة روسيا وتركيا وإيران “أصبحت جاهزة بشكل عام”.

جاء ذلك في تصريح، اليوم الجمعة، عقب اجتماع الـ39 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، الذي عقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأضاف لافروف، أن “قائمة لجنة صياغة الدستور سيتم تقديمها، مطلع الأسبوع المقبل، إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا”.

وأعرب الوزير الروسي، عن أمله في أن تجتمع لجنة صياغة الدستور السورية في جنيف مطلع 2019.