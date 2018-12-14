مقتل نائب محلي على يد شرطي جنوب الصومال

قتل اليوم الجمعة، النائب في البرلمان المحلي، عبدالشكور يعقوب، على يد شرطي في مدينة بيدوة بإقليم باي، جنوب الصومال، بحسب مصدر أمني.

وقال ضابط في شرطة بيدوة، إن النائب عبدالشكور يعقوب قتل جراء إطلاق النار عليه من قبل رجل أمن قرب مخفر شرطة في المدينة.

وبحسب آدم نور، وهو أحد أعيان المدينة، فإن النائب عبدالشكور يعقوب، قتل بينما كان يعمل في وساطة لتهدئة الأوضاع الأمنية في المدينة التي تدهورت أمس الخميس، عقب اعتقال شيخ مختار ربو، المرشح في الانتخابات المحلية.

وتعيش مدينة بيدوة، حالة من التوتر بين القوات الأمنية وأنصار شيخ مختار ربو، وتسبب ذلك بتعطل الحياة الطبيعية.

وبمقتل النائب المحلي يرتفع عدد القتلى في المدينة إلى 9 أشخاص، إثر المواجهات العنيفة التي بدأت أمس، بعد اعتقال شيخ مختار ربو القيادي والمرشح في انتخابات إقليم جنوب غرب الصومال.