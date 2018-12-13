فقدان سلاح أحد الجنود الإسرائيليين القتلى في عملية رام الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، فقدانه سلاح أحد الجنود الذين قتلوا في العملية التي وقعت في منطقة بالقرب من مستوطنة “جفعات أساف” شرقي رام الله، لافتة إلى أحد منفذي العملية قد يكون اغتنمه.

وقالت قناة “كان” الإسرائيلية، إن “تحقيقاً أولياً يدفع إلى الاشتباه بأن منفذ عملية إطلاق النار قرب البؤرة الاستيطانية “جفعات أساف” شرقي رام الله، التي أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة آخر بجروح خطيرة، قد استولى على سلاح أحد الجنديين القتيلين”.

وبحسب القناة، فإن “القوات التي وصلت إلى موقع العملية لم تعثر على سلاح أحد الجنديين القتيلين، وتعالت شبهات بأن منفذ العملية قد استولى على هذا السلاح، وإنه بعد مرور 9 ساعات على العملية ما زالت قوات تبحث عن السلاح المفقود”.

وقتل جنديان إسرائيليان، وأصيب ثالث بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان شرقي رام الله، قبل أن يتمكن منفذا العملية من الفرار، فيما فرض الجيش الإسرائيلي طوقاً أمنياً على رام الله في محاولة لتعقبهم.