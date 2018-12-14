عقب قرارات نتنياهو.. إسرائيل تقرر بناء 2000 وحدة استطانية في الضفة

صادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس على شرعنة أكثر من ألفي وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، كانت مثار خلاف خلال السنوات الماضية.

واتخذ رئيس حكومة الاحتلال وزير الجيش بنيامين نتنياهو مساء اليوم سلسلة إجراءات انتقامية في الضفة الغربية، بعد عمليات إطلاق نار ودهس خلال الساعات الماضية.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن نتنياهو قرر، في ختام جلسة مشاورات أمنية موسعة في مقر وزارة الجيش بتل أبيب، شرعنة آلاف منازل المستوطنين في الضفة، في خطوة لم تحدث منذ سنوات، وأوصى المستشار القانوني لحكومته بالسماح ببناء 82 وحدة استيطانية في مستوطنة “عوفرة” التي وقعت على مدخلها عملية إطلاق نار قبل أيام.

وكان نتنياهو قد طالب في تصريحات سابقة له الخميس بتسريع عمليات هدم منازل منفذي العمليات خلال 48 ساعة، وشن حملة اعتقالات إدارية في صفوف عناصر حماس.

كما قرر نتنياهو نصب المزيد من الحواجز ومحاصرة مدينة رام الله، بالإضافة إلى سحب التصاريح من عائلات منفذي العمليات، والدفع بعدة كتائب عسكرية للضفة الغربية خشية تدهور جديد للأوضاع.

وقُتل جنديان إسرائيليان وأصيب آخران بجراح بالغة في عملية إطلاق نار في رام الله اليوم، وتمكن المنفذون من الانسحاب من المنطقة بسلام.

وتأتي هذه التطورات عقب اغتيال قوات الاحتلال المُطارد أشرف نعالوة منفذ عملية “بركان” فجر اليوم في نابلس (أدت لمقتل 3 إسرائيليين)، وصالح البرغوثي منفذ عملية “عوفرا” في رام الله (إصابة 11 إسرائيليًا)، فيما استشهد الشاب مجد مطير برصاص الاحتلال في القدس المحتلة بعد طعنه شرطيين إسرائيليين فجرًا.