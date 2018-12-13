وفد من المخابرات المصرية ينقل رسالة من السيسي لعباس

نقل وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية، رسائل دعم وتأييد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد التطورات الميدانية المتلاحقة في الضفة الغربية، والتحريض الإسرائيلي على اغتياله.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد أكد وفد أمني مصري من جهاز المخابرات العامة، خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني في مدينة رام الله، دعم وتأييد السيسي لعباس وإدانة للتحريض الذي يتعرض له.

وقال الوفد، إن :”مصر تبذل كافة الجهود لدعم الاستقرار والهدوء في المناطق الفلسطينية كافة، للحفاظ على السلطة الفلسطينية ومكتسبات ومقدرات الشعب الفلسطيني”.

وأضاف الوفد المصري، أن :”المتغيرات الحالية تفرض على مصر وفلسطين التحرك السريع والتنسيق المشترك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة”.

وزار الوفد الأمني المصري، الرئيس الفلسطيني في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، بالتزامن مع العملية العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام في عدد من مدن الضفة الغربية، والتوتر الذي أدى لمقتل جنديين إسرائيليين واستشهاد 4 فلسطينيين خلال الخميس.