قصف تركي على مخيمات النازحين في نينوى العراقية

أعلنت رئاسة أركان الجيش التركي، الخميس، أن مقاتلاتها الحربية قصفت مواقع “لحزب العمال الكوردستاني” في سنجار بمحافظة نينوى العراقية، فيما قال مسؤولون محليون إن القصف استهدف قضاء مخمور ومخيمات النازحين التي بداخله.

وقالت الرئاسة في بيان إن “الجيش التركي دمر ملاجئ ومخابئ وأنفاق ومستودعات لحزب العمال في عملية جوية على مواقع المنظمة بمنطقة سنجار وجبل قره جوخ”.

ولم تعلن حكومة نينوى المحلية لغاية الآن أعداد الضحايا والخسائر التي نجمت عن القصف.

لكن النائب في البرلمان العراقي كاوة محمد كشف عن سقوط قتلى وجرحى جرّاء القصف التركي في محافظة نينوى، حيث تسكن هناك أكثر من الفي عائلة من اللاجين الكرد الهاربين من بطش الحكومة التركية، حسب تعبيره.

وناشد النائب في بيان صدر عنه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، بالتدخل السريع وإيقاف تلك “المجزرة” البشرية، والخرق الفاضح للسيادة العراقية.

وأضاف، إذا استمر هذا العدوان ضد هؤلاء اللاجئين العزل فبالتاكيد ستحصل مجزرة انسانية وتتسبب بوقوع المئات من الضحايا ومنهم النساء والاطفال.

كما استهدف القصف مخيم مخمور الذي يأوي نازحين من كردستان تركيا، بحسب وسائل إعلام كردية.

وبحسب وسائل الإعلام، فإنه سمع صوت دوي عالٍ داخل المخيمات لكن الاتصالات مع تلك المخيمات مقطوعة، رغم سعي مركز شرطة مخمور لذلك”.

وقال قائمقام قضاء مخمور رزكار محمد في تعليق على تطورات الأحداث هناك: “من غير الواضح بعد الخسائر التي تسببت بها الغارة”.

يشار إلى أن المقاتلات التركية، قصفت مخيم مخمور في 6-12-2017 ما تسبب بفقدان ستة أشخاص حياتهم.