قائد قوات سوريا الديمقراطية: سنرد بقوة على أي هجوم تركي

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية، الخميس، إن قواته سترد “بقوة” على أي هجوم تركي في شمال شرق سوريا.

وأضاف في تصريحات أدلى بها لوكالة رويترز للأنباء، أن أمريكا تقوم بمحاولات جادة لمنع الهجوم التركي، لكن يجب تكثيف الجهود، مشيرًا إلى أن محاولات قوات سوريا الديمقراطية الدبلوماسية مستمرة لمنع أي هجوم تركي.

وأشار إلى أن تنظيم داعش لا يزال قويًا في شرق سوريا، وسوف يستغل الهجوم التركي للانتشار مجددًا، مؤكدًا أن ما لا يقل عن 5 آلاف من مقاتلي داعش لا يزالون في شرق سوريا، بمن في ذلك بعض قادتهم وكثير من الأجانب.

وقال إن قتال التنظيم الإرهابي ليس ممكنًا دون وحدات حماية الشعب الكردية، وهي التي تدير المعركة.